PSP de Lisboa deteve 44 pessoas em 24 horas

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa deteve, entre as 00h00 e as 23h59 do dia 22 de janeiro, 44 pessoas.

Das detenções, 18 deveram-se a condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l; cinco a condução sem habilitação legal; nove a tráfico de estupefacientes; cinco a desobediência; três a resistência e coação sobre funcionário; duas a detenção ou tráfico de armas proibidas e outras duas de crimes contra a propriedade.

Os agentes apreenderam ainda duas armas de fogo; 555,6 doses de haxixe; 25,9 doses de cocaína; 36,1 doses de heroína e 14,65 doses de outras drogas.

Foram ainda contabilizados 35 acidentes - dos quais resultaram 15 feridos ligeiros.