Brooke Shields revela que foi violada no início da sua carreira de atriz

A atriz Brooke Shields confessou que foi violada durante o início da sua carreira em Hollywood. A revelação surge no novo documentário "Pretty Baby: Brooke Shields", que estreou na sexta-feira no âmbito do segundo dia do festival de cinema de Sundance.

Poucos pormenores são ainda conhecidos, com Shields a não revelar a identidade do seu agressor, tendo apenas avançado que se encontrou com o violador – que ela já conhecia – pouco tempo depois de ter terminado a faculdade, acreditando que o encontro seria para discutir o elenco de um novo filme.

O predador levou-a para o seu hotel, dizendo à atriz que iria chamar um táxi do seu quarto, mas acabou por ir à casa de banho, tendo depois aparecido nu.

"Não lutei assim tanto... Congelei completamente", recordou Shields, no documentário. "Julguei que o meu 'não' deveria ter sido suficiente e apenas pensei em manter-me viva e sair dali", disse.

Shields recordou ter telefonado ao seu amigo e chefe de segurança Gavin Becker, frisando que o que tinha acontecido era “violação", mas Becker respondeu que não queria “acreditar nisso”. Até ao momento, a atriz nunca mais falou do caso.

O documentário será lançado na plataforma de streaming "Hulu", e está dividido em duas partes.