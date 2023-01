Henrique Araújo no Watford

O clube inglês já anunciou nas redes sociais a contratação do jogador.





O Benfica emprestou Henrique Araújo ao Watford até ao final da época. O empréstimo não inclui opção de compra.

O clube inglês já anunciou nas redes sociais a contratação do jogador com um vídeo e com uma fotografia onde se vê a bandeira de Portugal.

“Temos o prazer de confirmar a contratação do avançado Henrique Araújo por empréstimo até o final da temporada. Bem-vindo, Henrique”.

Henrique Araújo era a terceira opção para o ataque no Benfica e participou em apenas 14 jogos, nos quais marcou dois golos. Vai agora jogar o Championship.