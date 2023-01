Abonos de família aumentaram. Saiba quanto vai passar a receber

O Governo publicou, esta quarta-feira, a portaria que atualiza os valores do abono de família pré-natal e para crianças e jovens, para 2023.

Assim, os pais inseridos no primeiro escalão de rendimentos passam a receber 161,03 euros por crianças até três anos e 50 euros por crianças e jovens com mais de três anos. Sublinhe-se que a este valor podem ainda somar-se majorações, no caso de existirem.

Para o segundo escalão de rendimentos o valor é agora de 132,92 euros (crianças até três anos) e 50 euros (acima dos três anos de idade).

No terceiro escalão, o abono é de 104,57 euros (até aos três anos de idade), e de 34,86 euros (crianças entre os três e os seis anos).

As majorações relativas a famílias com mais filhos, monoparentais ou a dependentes com deficiência também foram reforçadas.

