Mulher de 87 anos morre de hipotermia no Reino Unido por não ter dinheiro para ligar aquecedor

Uma mulher inglesa, de 87 anos, morreu de hipotermia por não ter dinheiro para ligar o aquecimento em casa.

Barbara Bolton foi hospitalizada a 11 de dezembro do ano passado com uma infeção no peito e com hipotermia, avança o jornal britâncio The Mirror, lembrando que esta é uma condição causada pela exposição prolongada a temperaturas muito frias.

A mulher acabou por morrer a 5 de janeiro, depois de passar cerca de três semanas nos cuidados intensivos.

Segundo as autoridades, o "médico de clínica geral de Barbara recomendou que esta fosse ao hospital" e disse também que "a sua condição podia estar relacionada com o facto de não ter dinheiro para ligar os aquecedores em casa".

Barbara era mãe e viúva. Os vizinhos ficaram "extremamente chocados e tristes ao saberem da sua morte", uma vez que "vivia naquela zona há várias décadas".