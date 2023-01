Começou a ser julgado homem que agrediu até à morte ex-sogro por este ter violado a filha

Bruno Domingues confessou as agressões, levadas a cabo depois de a vítima mortal ter admitido que violou a menina





Um homem de 34 anos, que está em prisão preventiva, começou esta quinta-feira a ser julgado por ser suspeito de matar o ex-sogro à pancada por acreditar que este tinha abusado sexualmente da filha, em Marvila, Lisboa.

Na primeira sessão de julgamento, Bruno Domingos admitiu as agressões e explicou que arrombou a porta da casa do ex-sogro e invadiu a sua habitação numa altura em que estava alcoolizado, sendo que a intenção era apenas falar com o homem.

O detido admitiu que tinha agredido Luís Costa depois de este admitir que tinha violado a filha de Bruno, na altura com nove anos, e que abandonou o local com a vítima inconsciente.

De acordo com o Jornal de Notícias, Bruno terá dito que só soube da morte do ex-sogro quatro dias depois e que, nessa altura, contactou um advogado e entregou-se às autoridades.

Segundo a acusação, a vítima morreu no hospital horas depois de ter sido assistido, em casa, pelo INEM.