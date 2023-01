Agricultores reagem e convocam manifestação para Lisboa em março

O fim da secretaria de Estado da Agricultura, passando essas funções para o secretário de Estado das Pescas caiu que nem uma bomba junto da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). Ao i, Luís Mira garante que “perante isto temos de vir para Lisboa manifestar”. A data está apontada para março e não hesita: “Vamos mobilizar ao máximo. Estão a brincar com isto. É uma vergonha. Isto é grave demais, é inimaginável”.

O despacho foi publicado esta sexta-feira e revela que “a Ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pela Secretária de Estado das Pescas".

Recorde-se que o "desmembramento" do Ministério da Agricultura tem sido alvo de fortes críticas por parte da CAP. Ainda esta quinta-feira organizou uma manifestação em Mirandela que contou com mais de cinco mil pessoas e 150 tratores. Esta foi a primeira paralisação organizada pela Confederação dos Agricultores de Portugal, tal como tinha sido anunciado ao Nascer do SOL. A próxima irá realizar-se na segunda-feira em Castelo Branco e nas Caldas da Rainha está agendado para o dia 17. Ainda por marcar está no Alentejo. Mas os protestos vão agora intensificarem-se.

Luís Mira recorda que o Ministério da agricultura chegou a ter quatro secretários de Estado: florestas, desenvolvimento rural, agricultura e pescas. “Agora fica sem nada. A degradação e a credibilidade política da ministra está tão má que não consegue arranjar ninguém. Por isso tem de recorrer a um que já lá está. Isto é bater no fundo”, diz ao nosso jornal.

A pasta das pescas está nas mãos de Teresa Coelho e quando questionado se terá competência para acumular, o secretário-geral da CAP não hesita: “A implementação de uma nova PAC não é uma coisa qualquer, é uma questão com uma grande complexidade técnica e agora temos uma pessoa escolhida com perfil para as pescas que também serve para um dossiê com esta complexidade? Estamos a brincar com as coisas”.

Luís Mira criticou ainda a forma como foi revelada a decisão. É vergonhoso, é inaceitável, é indecente que a ministra ontem tenha vindo a anunciar o que todos já sabiam das verbas do PEPAC e que já anunciou 10 vezes. E que se queira tapar a incompetência dos 1300 milhões de que não executaram do quadro anterior e uma alteração como esta há silêncio. Sabe-se hoje porque saiu no Diário da República”. E acrescenta: “Esta é a maneira de o Governo, esconde informações das pessoas. mas estavam à espera que não descobríssemos isto?”, questiona.

E salienta: “Esta decisão merece todo o repudio quando se fala tanto de transferência. Então o Governo arranja fichas de 34 perguntas para fazer? Basta que haja transparência, isso não se resolve com fichas, nem com questionários”.