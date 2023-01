"Gunners" desfazem dúvidas

Arsenal e Manchester City continuam a luta pela liderança na Premier League. Na semana passada ambos tremeram e só garantiram a vitória nos últimos instantes. Se os dois primeiros fizeram o que lhes competia, já o Newcastle e o Manchester United perderam pontos e atrasaram-se ainda mais, o mesmo acontecendo com o Fulham de Marco Silva, que deixou os lugares de acesso à Liga Europa. Este fim de semana joga-se a Taça de Inglaterra.

No campeonato espanhol, Barcelona e Real Madrid seguem na frente. Na próxima jornada os ‘merengues’ recebem a Real Sociedad, que ocupa o terceiro lugar e, caso ganhe, pode apanhar o Real Madrid no segundo lugar.

Na Serie A, o Nápoles, em serviços mínimos, continua a liderar com uma vantagem muito significativa sobre os clubes de Milão (Milan e Inter). Quem já está fora desta luta é a Juventus, que ficou sem 15 pontos devido a fraude nas contas com as transferências de jogadores. Sempre que a justiça italiana atua, a Juventus é apanhada, já faz parte do ADN da Vecchia Signora. A Roma de José Mourinho vem registando bons resultados e está com os mesmos pontos do terceiro classificado. Esta semana tem jogo difícil em casa do líder do campeonato.