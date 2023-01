Ex-Presidente Michel Temer abre encontro de brasileiros no Ritz

Visita do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz , a Brasília abre a agenda europeia do Governo Lula da Silva.





Lisboa vai receber esta semana, dias 3 e 4, mais de 200 brasileiros relevantes para encontro no Hotel Ritz. São magistrados da Suprema Corte, como Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, o governador do Rio, Cláudio Castro, empresários como Abílio Diniz e o presidente do Conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. A abertura será pelo ex-Presidente do Brasil Michel Temer. O evento é realização de empresa pertencente ao ex-governador de São Paulo João Doria, promotora de seminários como este no Brasil e no exterior.

Variedades

• O Rio inaugurou seu monumento relativo ao holocausto construído próximo à importante sinagoga no principal acesso a Copacabana. A comunidade israelita na cidade tem presença forte no comércio e na medicina.

• A imprensa já cobra uso de aviões da Força Aérea para ministros de Lula passarem os finais de semana em seus Estados. Brasília é ligada a todas as capitais por aviões de carreira.

• Demetrio Magnolli, importante comentarista da Globo já criticando medidas econômicas do Governo. A economia afasta a Mídia do Governo.

• Visita do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, a Brasília abre a agenda europeia do Governo Lula.

• Com 70% das famílias endividadas, o governo promete apresentar uma proposta de anistiar dívidas inferiores a mil euros. Estuda como compensar bancos, financeiras e cartões de crédito. As dívidas maiores seriam parceladas a juros subsidiados. Um terço com dívidas não pagas há mais de 90 dias.

• O calor no Rio provocou nova inovação, coisa que o carioca adora. Praia à noite para as famílias.

• Produção de café cresce e a exportação gerou dois mil milhões de euros de receita. O Brasil vendeu café ano passado, para 120 países.

• O governo Bolsonaro suspendeu os incentivos para Cultura de mais de 50 mil euros e para novos artistas. Lula já revogou a medida e a atriz Claudia Raia foi a primeira a receber uma liberação para captar no valor de um milhão de euros.

• Nota tímida dos acionistas de referência das Americanas, empresa com uma omissão de dívidas de mais de cinco mil milhões de euros, pode custar caro. Homens experientes disseram não terem tido conhecimento da irregularidade ao longo de tantos anos. Os três poderosos controladores da Kraft-Heinz, Burger King e a maior cervejaria do mundo, a Inbev, poderiam financiar a empresa e evitarem uma onda mundial, que já se esboça. Perderam noção da realidade e da reação dos mercados e das mídias.

• A economia volta a dominar o noticiário. Lula é pressionado a indicar um economista de esquerda para o lugar de diretor do Banco Central, a ser preenchido em março.

Rio de Janeiro, janeiro de 2023