Michael B. Jordan faz piadas sobre separação de Lori Harvey

Vários relatos diziam, em junho do ano passado, que o ator e Lori se tinham separado depois de namorarem por mais de um ano.





Ao fazer a sua estreia como apresentador do Saturday Night Live no passado sábado, Michael B. Jordan quebrou o silêncio sobre a sua separação com Lori Harvey em 2022 .

"Acabei de dirigir o meu primeiro filme, Creed III, mas logo depois disso, passei pela minha primeira separação pública", disse, durante o monólogo no programa da NBC.

“Agora, a maioria das pessoas depois de uma separação pensa: 'Vou ficar em melhor forma'. Mas eu já estava em forma de Creed. Então eu tive que dizer, 'Tudo bem, acho que vou aprender um novo idioma.' Enfim, estoy en Raya."

Vários relatos diziam, em junho passado, que o ator e Lori se tinham separado depois de namorarem por mais de um ano e, um dia após a notícia da separação, o ator foi fotografado no segundo jogo das finais da NBA de 2022 entre o Boston Celtics e o Golden State Warriors em San Francisco.

"Depois da separação, todos pensaram que eu estava com o coração partido porque, quando a notícia saiu, eu estava num jogo de basquetebol e eles me apanharam assim", disse Michael no SNL a olhar para uma fotografia que se tornou viral . "Olha, eu estava apenas a relaxar. Mas a internet decidiu que eu que estava triste."

"Felizmente para mim, se pesquisarem no Google 'Michael Jordan triste', os primeiros 8.000 deles são esses", disse ainda, referindo-se a uma foto da lenda da NBA Michael Jordan a chorar enquanto fazia um discurso na sua indução ao Hall da Fama do Basquetebol de 2009, que virou 'meme'.