Putin demite alto funcionário do Conselho de Segurança da Rússia

Irá agora desempenhar “outras funções, também como funcionário" do Governo russo, informa a imprensa russa.





Vladimir Putin demitiu esta quarta-feira o secretário adjunto do Conselho de Segurança da Rússia, Yuri Averyanov.

O Presidente da Rússia assinou um decreto que determinou a saída de Averyanov, de 73 anos, do atual cargo, e que irá agora desempenhar “outras funções, também como funcionário" do Governo russo, informa a imprensa russa.

Averyanov era secretário adjunto do vice-presidente do Conselho de Segurança russo e ex-Presidente do país, Dmitri Medvedev.

Além disso, tinha também trabalhado como professor no Departamento de Estratégia da Academia Militar das Forças Armadas russas.