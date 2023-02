Raphael Varane anuncia retirada da seleção francesa

Esta renúncia chega depois de Hugo Lloris e Steve Mandanda anunciarem a retirada depois do Mundial do Qatar.





Raphael Varane anunciou esta quinta-feira, através das redes sociais que vai deixar a seleção francesa.

"Tenho estado a contemplar isto há vários meses e a decidir que é a altura certa para me reformar internacionalmente", começou, num texto. O defesa do Manchester United venceu o Campeonato do mundo de 2018 e a Liga das Nações em 2021 pela França.

"Vou sentir saudades destes momentos com vocês com certeza, mas chegou a hora da nova geração tomar conta. Temos muitos jovens jogadores talentosos que estão prontos para assumir, que merecem uma oportunidade e que precisam de ti", sublinhou o francês.

