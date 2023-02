Português detido em navio com droga em Espanha

Um português foi detido num navio em Espanha que transportava droga. A operação foi levada a cabo pelo Serviço de Vigilância Aduaneira da Agência Tributária, no âmbito do patrulhamento das águas espanholas e resultou na detenção da tripulação, avança a agência Lusa.

A operação do navio foi abortada justamente no momento em que a tripulação do pesqueiro se preparava para passar a droga para uma lancha, revelou este sábado a Agência Tributária em comunicado.

A operação de combate às redes de tráfico internacional de droga que atuam na costa de Huelva começou a 1 de fevereiro, depois dos meios aéreos de vigilância aduaneira verem a 15 milhas da Ilha Cristina, uma embarcação pneumática com potentes motores, que seguia sem luzes rumo à costa.

Seguiu-se uma "perseguição sigilosa" do alvo, com unidades áreas e navais, e quando a lancha se aproximou do pesqueiro e começou o "movimento" das tripulações, interveio o patrulha "Alcatraz", da Vigilância Aduaneira.

As embalagens iam empilhadas no porão do pesqueiro, com o nome "Praia de Montegordo" e bandeira de Portugal.

O barco intercetado foi conduzido ao porto de Huelva, onde se realizou uma vistoria aprofundada, onde foram apreendidos 150 fardos, com um peso total de 5.400 quilos de resina de haxixe.

A droga, a embarcação e os quatro detidos foram colocados sob a jurisdição o Julgado de Instrução Criminal número 4 de Ayamonte, com funções de guarda.

O caso está a ser investigado e não se descartam novas detenções.