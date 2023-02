Canadá envia primeiro tanque Leopard 2 para a Ucrânia

No sábado, António Costa assegurou que Portugal também iria ceder às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2





O Canadá enviou o primeiro tanque de guerra Leopard 2 para a Ucrânia este sábado anunciou a ministra da Defesa daquele país.

Numa publicação na rede social Twitter, Anita Anand escreveu que um avião da Força Aérea canadiana "descolou de Halifax com o primeiro tanque de guerra Leopard 2 que vamos doar à Ucrânia".

"O Canadá está solidário com a Ucrânia e continuaremos a fornecer às Forças Armadas ucranianas o equipamento de que precisam para vencer", disse a ministra.

"Os tanques de guerra estão a caminho para ajudar a Ucrânia. O primeiro Leopard 2 canadiano já foi. O apoio do Canadá à Ucrânia é inabalável", escrevey Anand noutra publicação que incluia um vídeo onde se vê o carregamento do tanque e a partida do avião.

No final de janeiro o Canadá anunciou que iria entregar quatro tanques Leopard 2 de fabrico alemão à Ucrânia, depois de vários países do ocidente terem anunciado o mesmo.

No sábado, António Costa assegurou que Portugal também iria ceder às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2 e que, neste momento, está em curso uma operação logística com a Alemanha para recuperação de alguns carros de combate.