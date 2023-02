Detido em Sintra homem que se fazia passar por polícia

Um homem, de 38 anos, foi detido no dia 31 de janeiro pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Sintra porque estava a fingir ser polícia.

O detido é suspeito da prática de dez crimes de usurpação de funções, um crime de extorsão na forma tentada e nove crimes de burla tentada/consumada, informa a autoridade em comunicado.

Depois de ser alertada para a existência de um homem, "utilizando uma viatura descaracterizada com sinais luminosos azuis no tablier, se fazia passar por agente das forças de segurança para proceder a autuações rodoviárias, exigindo aos condutores “fiscalizados” quantia monetárias pagas no imediato, em Freguesias do Concelho de Sintra e Oeiras", a PSP efetuou diligiências de investigação para localizar e identificar o autor.

A autoridade descobriu que o homem tinha, entre 27 de novembro e 25 de janeiro, interpelado pelo menos dez viaturas, "sob o falso pretexto de que os condutores teriam praticado infracções rodoviárias".

"O suspeito, utilizando a sua viatura dava ordem de paragem aos condutores, através de sinais sonoros e luzes de cor azul que colocava no vidro da frente, sendo que após a imobilização destes, abordava-os munido de crachá com as palavras “SPECIAL POLICE” e com uma arma em coldre à cintura, indicando-lhes que teriam cometido infracções rodoviárias e solicitando-lhes o pagamento imediato ou acompanhando-os a caixas multibanco", lê-se na nota divulgada.

Foi emitido um Mandado de Detenção Fora de Flagrante Delito e Mandados de Busca Domiciliária e não Domiciliária, "sendo que no cumprimento dos mesmos foi o suspeito detido na via pública e dado cumprimento às buscas que permitiram apreender todos os artigos que os mesmo utilizava para praticar os crimes de que estava indiciado".

Neste âmbito foram apreendidos dois crachás com as palavras "SPECIAL POLICE", uma arma de alarme, calibre 9mm, com carregador, 17 munições de salva, calibre 9mm, um coldres, duas armas brancas (1 punhal e 1 catana), um telemóvel, um strobe luminoso, um bloco de notas e uma viatura.