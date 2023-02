Duas enfermeiras portuguesas perdem a vida em acidente nos EUA

As jovens trabalhavam em Southtampton, no Reino Unido, e estavam de férias nos Estados Unidos.





Duas jovens enfermeiras portuguesas morreram, na passada sexta-feira, num acidente rodoviário em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, depois de o carro onde seguiam colidir com um veículo pesado.

Segundo o avançou o Jornal de Notícias, as vítimas eram Raquel Moreria e Tatiana Brandão, naturais de Avanca, Estarreja, e de Guimarães, respetivamente.

As jovens trabalhavam em Southtampton, no Reino Unido, e estavam de férias nos Estados Unidos.

A morte das jovens foi confirmada ao Notícias ao Minuto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que sublinha ainda, que está “em contacto com as autoridades locais e com as famílias” e a tratar do “habitual apoio documental às trasladações”.

O caso está a ser acompanhado através do Consulado-geral em São Francisco, garante o MNE.