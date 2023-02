Homem invade base do avião Air Force One nos EUA

Umas das bases militares mais importantes dos Estados Unidos da América, a Base Conjunta Andrews – na qual se encontra o avião presidencial Air Force Onel – foi invadida, na segunda-feira, por um homem.

O incidente ocorreu de manhã, quando “um homem obteve acesso não autorizado a uma área habitacional da base" e um "residente disparou uma arma de fogo", explicou Base Conjunta Andrews, em comunicado.

"As forças de segurança deslocaram-se ao local para deter o intruso e a polícia está a investigar", refere ainda a nota.

Em fevereiro de 2021, um homem conseguiu entrar nas instalações, tendo sido também detido.

