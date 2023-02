Casal obrigado a guardar cães que incomodam vizinhos à noite

O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a providência cautelar do Cível de Viana do Castelo que obriga um casal a guardar os dois cães da raça Serra da Estrela, entre as 20h30 e as 7h30 nos dias úteis e entre as 20h30 e as 9h nos fins de semana e feriados, para que deixem de incomodar, com os seus latidos, os vizinhos.

O caso, avançado pelo jornal O Minho, dura há cerca de três anos. Mas, agora parece estar resolvido, no entanto, se não cumprirem a decisão do tribunal, os donos dos animais terão de pagar 100 euros por dia.

Segundo o acórdão, os vizinhos afirmam que os cães, um macho e uma fêmea, ladram "diariamente, contínua e persistentemente" e que os latidos se intensificam entre as 20h30 e as 2h da madrugada, "comportamento esse perdura até às 6h/6h30". Isto, a menos de cinco metros de distância da sua casa.

Devido ao barulho dos animais, a família deixou de ir para a sala de estar, onde conviviam até à hora de se deitarem, por ser a divisão que fica mais perto da propriedade onde residem os animais.

Os donos dos cães desmentem as acusações e garantem que, desde junho de 2021 que guardam os cães durante a noite. Segundo o tribunal, "alegam ser falso que os cães ladram diariamente e de forma ininterrupta, e que ladram, sim, quando veem alguém estranho, quando existem barulhos estranhos, quando alguém bate ao portão, quando estão na presença de gatos no quintal ou no caminho, ou quando são provocados por alguém".