Força e talento que valem pontos

por João Sena

Há ocasiões em que o jogador é mais importante do que a equipa. Foi o que aconteceu na partida da fase regular que coroou ‘King’ James como o melhor marcador de sempre, passando o lendário Kareem Abdul-Jabbar, que tinha o registo de 38.387 pontos desde 1989. A obtenção desta marca ganha maior relevo se tivermos em consideração que LeBron realizou menos 150 partidas do que Kareem (1410 contra 1560) enquanto jogador dos Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. O melhor basquetebol do mundo tem uma nova referência. O resultado do jogo pouco importa, até porque os Lakers perderam com os Oklahoma City Thunder (130-133). O que fica para a história são os 38 pontos marcados por LeBron (precisava de 35 pontos) e, em particular, o lançamento de meia distância que valeu dois pontos e permitiu atingir esta marca histórica. ‘King’ James emocionou-se com a celebração e o pavilhão entrou em delírio. O lance foi registado por milhares de telemóveis, tudo era filmado e fotografado para memória futura.

A expectativa à volta da partida que podia consagrar LeBron era enorme, e foram vendidos bilhetes a 28 mil euros – o mais barato, num dos cantos do pavilhão, custava 350 euros. O jogador considerou a nova marca «surreal». E revelou: «Nunca foi um objetivo que tenha estabelecido. Nunca quis ser o melhor marcador, mas agora estou feliz por isso». LeBron James fez o agradecimento da praxe: «Obrigado à minha família e a todos aqueles que fizeram parte da minha trajetória». Em relação ao futuro, o jogador de 38 anos afirmou: «Sei que posso jogar durante mais alguns anos. Sinto-me em forma e sei como o meu corpo está a reagir. Tudo dependerá do meu estado de espírito. Se sentir que tenho motivação suficiente para disputar mais jogos irei fazê-lo». Além deste recorde pessoal, a lenda da NBA conquistou quatro títulos nacionais, foi considerado o Most Valuable Player (MVP) das fases finais por quatro vezes em 20 temporadas e foi ainda campeão olímpico pelos EUA duas vezes. Jogou sempre ao mais alto nível, dos 1410 jogos disputados na fase regular só por uma vez não foi titular. «É uma sensação surrealista poder jogar a este nível 20 anos depois da minha estreia e estar no auge das minhas capacidades», salientou o extremo dos Lakers, que tem uma média de 30 pontos por jogo, enquanto Kareem Abdul-Jabbar terminou a carreira com uma média de 20 pontos por partida.

O anterior melhor marcador da NBA comentou o feito com o maior desportivismo. «A carreira de LeBron é própria de um jogador que dominou a modalidade. Tinha força e talento para marcar o seu espaço nesta liga. Será interessante ver até onde ele chegará. Espero que mantenha este re corde durante mais tempo do que eu», disse Kareem-Abdul Jabbar, de 75 anos, que assistiu ao encontro em Los Angeles.