Tragédia na Turquia e na Síria já matou mais de 35 mil pessoas

O número de mortos provocados pelos sismos que abalaram a Turquia e a Síria há uma semana subiu para 35.224, segundo o balanço mais recente, divulgado esta segunda-feira.

As autoridades turcas dão conta de 31.643 óbitos no país, enquanto do outro lado da fronteira há confirmação de 3.581 vítimas mortais. O número de feridos é quase de 100 mil.

Sublinhe-se que o número de óbitos pode vir a duplicar, alertou ontem a ONU, pois continuam debaixo dos escombros milhares de pessoas, e a esperança de encontrar sobrevivente, uma semana após a tragédia dos sismos que abalaram os dois países, é cada vez menor.