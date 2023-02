Homem detido por tentativa de violação no Seixal

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 54 anos, por suspeitas da prática de um crime de violação, na forma tentada, contra uma mulher de 29 anos no Seixal.

A PJ explica em comunicado que os factos ocorreram em junho do ano passado, quando “o suspeito abordou a vítima na via pública e, com recurso a força física, a tentou violar, facto não consumado pela intervenção de terceiros”.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A Polícia Judiciária irá prosseguir a investigação visando conhecer possíveis situações similares, envolvendo o mesmo arguido.