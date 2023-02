Incêndio em Ponte de Sor deixa idosa gravemente ferida

Uma idosa de 80 anos ficou gravemente ferida na sequência de um incêndio numa habitação, esta terça-feira, situada na freguesia de Galves, em Ponte de Sor, Portalegre.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo à agência Lusa, o alerta para o incêndio na casa da mulher foi dado pelas 14h21, tendo este atingido a sala da habitação.

A mesma fonte adiantou ainda que a idosa sofreu ferimentos graves devido a queimaduras e foi transportada pelos bombeiros para as urgências do hospital do concelho vizinho de Abrantes, no distrito de Santarém.

Nas operações de socorro estiveram 21 operacionais dos Bombeiros de Ponte de Sor e da GNR, apoiados por oito veículos.