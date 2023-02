Barcelona acusado de pagar 1,4 milhões ao vice-presidente dos árbitros

O Barcelona, de acordo com uma investigação do Ministério Público de Barcelona, pagou 1,4 milhões de euros à DASNIL 95, empresa de José María Enríquez Negreira, vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da Real Federação Espanhola de Futebol de 1994 a 2018.

E entre 2016 e 2018, o clube catalão terá feito esses pagamentos, revelou o programa Qué t'hi jugues da SER Catalunya.

Segundo este meio, os “culés” pagaram 532.728,02 euros em 2016, 541.752 em 2017 e 318.200 em 2018.

O ex-vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros ,em declarações à Cadena SER, garantiu que nunca houve favorecimento ao Barcelona e, que esses pagamentos, pelos quais não emitiu faturas, tratavam-se de trabalhos de assessoria, onde explicava aos jogadores como se deviam comportar durante as reuniões com os árbitros.

O Barcelona reagiu esta quarta-feira, num comunicado oficial, onde desmentem a informação vinculada pelo programa Qué t'hi jugues da SER Catalunya.

"Perante a informação veiculada hoje no programa Què t'hi jugues do Ser Catalunya, o FC Barcelona, ​​​​ciente dos factos que o Ministério Público está a investigar sobre pagamentos efetuados a empresas externas, quer deixar claro:

1. Que o FC Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo, que forneceu, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categoria inferior do Estado Espanhol para a secretaria técnica do clube.

2. Adicionalmente, alargou-se a relação com o próprio fornecedor externo com relatórios técnicos relacionados com a arbitragem profissional de forma a complementar a informação exigida pela comissão técnica da equipa principal e da filial, prática comum nos clubes de futebol profissional.

3. Atualmente, esse tipo de serviço terceirizado cabe a um profissional vinculado à Área do Futebol.

4. O FC Barcelona lamenta que esta informação apareça justamente no melhor momento desportivo desta temporada.

5. O FC Barcelona tomará medidas legais contra qualquer pessoa que deprecie a imagem do clube com possíveis insinuações contra a reputação da entidade que possam surgir como resultado desta informação".