Temperaturas em Portugal aumentam nos próximos dias

Portugal vai registar um aumento de temperaturas nos próximos dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Lisboa, as temperaturas variam entre os 8º C e os 19 ºC, com a possibilidade de precipitação. Mas em Aveiro e em Braga os termómetros podem chegar aos 24 graus já esta sexta-feira.



Para o Carnaval, que se celebra a 21 de fevereiro, preveem-se temperaturas entre os 9 e os 18 graus em Lisboa e no Porto entre os 9ºC e os 19º C.