Sporting e FC Porto multados em quase 30 mil euros devido ao Clássico

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicou multas, no valor de quase 30 mil euros em multas na sequência do Clássico entre Sporting e FC Porto, da 20.ª jornada.

O Sporting terá de pagar 23.358 euros em coimas e o FC Porto 6.500 euros.

O mapa de castigos do CD explica que o Sporting terá de pagar 10.200 euros devido à deflagração e arremesso, por parte dos adeptos , de uma "tocha ao minuto 28 lançada para a zona de terreno de jogo, caindo por detrás da segunda linha de publicidade" que, no entanto "não atingiu ninguém nem provocou danos", explica o relatório do delegado da Liga

A lista de castigos apresenta mais uma multa de 8.925 euros destinada aos leões por mau comportamento do público, devido à deflagração de artefactos pirotécnicos durante o jogo. Acrescem 1.734 euros de multa pelo "atraso de quatro minutos" no início da segunda parte, 1.275 euros de multa por "entrada e permanência de objetos não autorizados" e ainda 1.224 euros por cânticos contra a Liga e contra o FC Porto.

O FC Porto foi multado em 4.460 euros pela deflagração de engenhos pirotécnicos (petardos, potes de fumo e flash lights) e 2.040 euros pelo atraso de quatro minutos no início da segunda parte.