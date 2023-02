Mulher violada após desfile de Carnaval em Barcelona

Um homem, de nacionalidade paquistanesa, terá violado uma mulher, com cerca de 30 anos.





Quatro homens foram detidos, esta quarta-feira, por crime de abuso sexual, em Sitges, Espanha, a uma mulher.

De acordo com a imprensa espanhola, o crime ocorreu num apartamento na noite de terça-feira, após um popular desfile de Carnaval da cidade.

Um homem, de nacionalidade paquistanesa, terá violado uma mulher, com cerca de 30 anos, com o alerta do crime a ser dado às autoridades pelas 4h00 locais [3h00, em Lisboa].

Ao chegarem ao local, os agentes detiveram o homem e outros três acusados de não o terem impedido, nem denunciado a violação.