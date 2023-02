Gomes Cravinho reitera apoio de Portugal ao trabalho desenvolvido pela ONU

Ministro dos Negócios Estrangeiros encontrou-se com o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)





João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, encontrou-se esta terça-feira com o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, a quem reiterou o “apoio de Portugal ao trabalho desenvolvido” pela agência.

O encontro ocorreu no âmbito da 52ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, no qual Cravinho chefia a delegação portuguesa.

Numa nota publicada nas redes sociais, o Ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou que "no encontro com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, foi reiterado o apoio de Portugal ao trabalho desenvolvido no terreno por esta agência da ONU, bem como às diversas iniciativas como o Pacto Global sobre Refugiados”.

A 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU teve início na segunda-feira, em Genebra, e coincide com o 75.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.