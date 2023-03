Protestos e greve depois de acidente na Grécia

O número de vítimas mortais do acidente ferroviário que ocorreu na noite de terça-feira, no norte da Grécia, subiu para 46, o que faz deste o pior da história do país.

Os trabalhadores ferroviários de toda a Grécia iniciaram, esta quinta-feira, uma greve de um dia. «A dor transformou-se em raiva pelas dezenas de colegas e cidadãos mortos e feridos», disse o sindicato dos trabalhadores em comunicado, citado pela BBC.

Para muitos, este acidente não foi inesperado, era algo à «espera de acontecer», com o sindicato a dizer que foi o «desrespeito» dos sucessivos governos para com as ferrovias gregas que causou este «resultado trágico».

Um chefe de estação de 59 anos na cidade de Larissa foi acusado de homicídio por negligência e foi obrigado a comparecer ao tribunal esta quinta-feira.

O homem negou qualquer irregularidade, afirmando que o acidente se deveu a uma falha técnica.

Após o incidente, o ministro dos Transportes do país apresentou a demissão, afirmando que assumiria a responsabilidade pelas «falhas de longa data» das autoridades em consertar um sistema ferroviário que já não era adequado para o século XXI.

Ao mesmo tempo, o governo já afirmou que iria conduzir uma investigação independente e que promete fazer justiça.

No entanto, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que na origem do acidente esteve um «trágico erro humano».

As declarações provocaram indignação e protestos nas ruas de Atenas, onde manifestantes entraram em confrontos com a polícia. Segundo relatos de meios de comunicação internacionais, foi usado gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, que atiraram pedras e atearam incêndios nas ruas.

O acidente ocorreu pouco antes da meia-noite, quando um comboio de carga e outro de passageiros, que seguiam na mesma linha, mas em sentido contrário, colidiram de frente.

Na sequência do choque, pelo menos três carruagem incendiaram-se e os veículos descarrilaram, provocando dezenas de feridos.

Segundo a CNN, a maioria dos passageiros envolvidos no acidente eram jovens, informou um hospital local, uma vez que este desastre aconteceu logo após um feriado de fim de semana.

A Grécia tem um histórico de fraca segurança nas suas ferrovias em comparação com outros países da Europa.

O país do sul da Europa registou a maior taxa de fatalidade ferroviária por milhões de quilómetros de comboio, entre 2018 a 2020, entre 28 nações do continente, de acordo com um relatório de 2022 da Agência da União Europeia para Ferrovias.