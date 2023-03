Defesa da Costa do Marfim morre depois de se sentir mal em campo

O defesa central de 21 anos Moustapha Sylla, futebolista da Costa do Marfim, morreu no domingo, a caminho do hospital, depois de se ter sentido mal durante um jogo do campeonato.

O clube, Racing Club Abidjan, que jogava frente ao Sol FC, a quem venceu por 3-1, esclareceu que o atleta "faleceu a caminho do hospital".

"O nosso defesa Moustapha Sylla morreu esta noite, na sequência de um problema de saúde, no relvado, durante o encontro com o Sol FC", adiantou ainda o clube.

Deuil ⚫⚫



Notre défenseur Sylla Moustapha, est décédé ce soir après un malaise sur le terrain lors de la rencontre RCA vs Sol FC



La Direction adresse les sincères condoléances à la famille Biologique



Repose en paix Moustapha

Repose en paix LION🦁 pic.twitter.com/itIMLvCIzQ — Racing Club Abidjan (@ClubAbidjan) March 5, 2023

O jogo entre as equipas da primeira divisão continuou mesmo depois de Sylla ter sido retirado de campo.

O motivo da morte não foi, contudo, revelado.