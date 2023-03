Detido após ameaçar a mulher com arma branca à frente da GNR em Paredes

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Lousada para conhecer as medidas de coação.





Um homem, de 65 anos, foi detido em flagrante pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no passado dia 2 de março, por violência doméstica, no concelho de Paredes.

"No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde apuraram que a vítima, uma mulher de 63 anos, tinha sido injuriada e ameaçada com uma arma branca pelo suspeito, seu companheiro", lê-se no comunicado da GNR.

Durante a ação policial e já com militares presentes, "o agressor ameaçou a vítima, motivo que levou à sua detenção em flagrante".

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Lousada para conhecer as medidas de coação.