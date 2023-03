Linhas tortas e imperfeitas

Por Pedro Ramos

Nova Iorque, março 2023

«Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar».

Mateus, 18:6

Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: «Certamente este homem estava com ele, pois é galileu». Pedro respondeu: «Homem, não sei do que estás a falar!». Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: «Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes». Saindo dali, chorou amargamente.

Lucas, 22: 59-62

Enquanto apedrejavam Estêvão, este orava: «Senhor Jesus, recebe o meu espírito». Então caiu de joelhos e bradou: «Senhor, não os consideres culpados deste pecado». E, tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estêvão.

Atos dos Apóstolos, 7:59-60 e 8:1

Queridas Filhas,

Fui educado por Jesuítas e Dominicanos. Depois de explorar outros caminhos voltei com convicção ao Cristianismo nos meus 20 anos. Sou praticante. Saber que a Igreja em Portugal foi responsável por abusos de mais de 5000 pessoas nos últimos 70 anos doeu tanto como saber que alguém da minha família fez um crime grave. Que lições e que caminho?

Em primeiro lugar todo e qualquer abuso tem de parar imediatamente. A Igreja tem de atuar com agressividade aqui para tirar do seu meio toda e qualquer pessoa que não cumpra a lei nacional e abusa da confiança que a sociedade e as famílias nela depositam. Quando vim para os USA, aterrei em Boston, onde todo este processo foi descoberto. Sempre pensei que seria um problema contido na diocese de Boston. Quanto eu estava enganado. Duas décadas depois ainda aqui estamos. Agora em Portugal. Peço aos bispos e restante clero em Portugal e pelo mundo fora para atuarem rapidamente e com decisão. Lembro-me da citação de Mateus no início desta carta. Lembro-me também da legitimidade e papel da Igreja na sociedade. Tem que ser um oásis e não um local de risco.

Nada do que diga aqui pode ajudar as muitas vítimas. Mas quero que saibam que penso e rezo por elas. Um grande obstáculo foi posto nas vossas vidas. Por favor, contem com a vossa resiliência e a solidariedade de todos para o superarem. Viram uma parte muito feia da humanidade. Mas também há uma parte bonita. E por vezes esta brilha mais no meio de tragédias. Nunca percam a esperança nem a confiança em vocês nem na humanidade. E a vossa vida ainda pode trazer muito sentido e felicidade.

Aos não crentes e outros observadores passivos deste fenómeno eu agradeço a objetividade e equilíbrio na análise deste episodio. Saibam que as vossas preocupações são as nossas preocupações. Porque manter a Igreja? Porque o mundo sem a chama da Igreja de Deus é mais pobre. Muito bem tem vindo da Igreja pelo mundo fora, escolas (eu sou um produto delas), hospitais e apoio aos pobres. Muitos heróis e santos saíram desta instituição. Mas a Igreja é feita de homens. E os homens falham. Tivemos a inquisição, e temos agora este trágico episódio. Tenho confiança que em breve a página estará virada aqui, mas a Igreja pode e deve ser sempre escrutinada e criticada. Isso ajuda a Igreja a seguir a sua missão mais fielmente.

Uma das missões da Igreja é evangelizar. Temo que este episodio diminua o apelo de não crentes em experimentar uma vida espiritual, acompanhada por pecadores, mas inspirada e apoiada por Deus. Mas se dentro de vocês sentirem a convicção de que as coisas talvez não sejam tão más como parecem, eu saúdo a vossa coragem, maturidade e independência de pensamento. Na minha empresa digo com frequência aos meus colegas: Nós não somos tão bons como os nossos melhores dias; mas também não somos tão maus como os nossos piores. A Igreja católica não é tão boa como os seus Santos. Mas também não é tão má como os seus escândalos.

A Igreja fraquejou desde os seus primeiros dias. Jesus Cristo fundou a igreja ciente das limitações humanas. Escolheu Pedro para primeiro Papa. E este negou Jesus três vezes e fugiu quando Jesus foi condenado. Paulo, que com energia e devoção levou o Evangelho aos gentios (não-judeus) fez parte do grupo que matou Estêvão, o primeiro mártir do Cristianismo. Tão empenhado estava nesta missão que foi perseguir cristãos que tinham fugido para Damasco na Síria. Foi nessa viagem que Jesus o chamou para se converter e converter os gentios. Saulo mudou então o seu nome para Paulo.

Penso que de início, Jesus sabia que a missão no mundo seria feita por pecadores. Tal como um pouco de luz chega para apagar a escuridão, também um pouco da bondade e verdade de Deus pode ajudar a converter o mundo. E esse é o grande mistério e ironia do Cristianismo: como um pequeno gesto, um pouco de Fé, um princípio de Amor pode desmoronar um exército de mal, mentiras e ódio. Há 2000 anos, numa gruta num canto obscuro de uma colónia romana um bebé nasceu e propôs a verdade, o amor e a Esperança na nossa conversão e dos nossos irmãos. O mundo nunca mais foi o mesmo. A lei do mais forte deu lugar a proteção dos frágeis. A vingança ao perdão. O desespero deu lugar à esperança.

Mas muitas linhas tortas e imperfeitas foram feitas por cristãos. E eu sou mais um pecador. Mas não perdi a Esperança.

P.S. 1 – Eu compreendo que julgar outros é algo anticristão e que eu fiz aqui. Em forma alguma me sinto superior aos que julguei. Se bem que pode haver quem tenha se juntado ao clero sem qualquer Fé só para ter acesso facilitado a potenciais vítimas; também acredito que muitos se juntaram honestamente e seguiram por maus caminhos subsequentemente. Mas a instituição tem de expurgar esta situação para seguir a sua missão. Aos pecadores, como a mim, a Igreja continuará a ajudar a restaurar o caminho espiritual saudável.

P.S. 2 –Nunca assisti, nem ouvi qualquer caso de abuso nas minhas participações na Igreja em Portugal e nos USA.