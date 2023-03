Seis distritos sob aviso amarelo devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta quarta-feira os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga sob aviso amarelo, entre as 09h00 e as 15h00.

Já no que diz respeito a Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Porto, voltam a estar sob aviso amarelo entre as 06h00 e as 12h00 de quinta-feira devido à previsão de aguaceiros, podendo vir acompanhados por por granizo e trovoada.

A agitação marítima também levou a que o IPMA emitisse aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 4 a 4,5 metros, entre as 12h00 de quinta-feira e as 12h00 de sexta-feira.