Mês de fevereiro foi "extremamente seco"

O mês de fevereiro foi, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "extremamente seco", tendo sido registada uma "diminuição significativa" da percentagem de água no solo, em especial no litoral Centro e Baixo Alentejo.

"O mês de fevereiro de 2023 em Portugal continental classificou-se como normal em relação à temperatura do ar e extremamente seco em relação à precipitação", lê-se no boletim climático de fevereiro, divulgado esta quarta-feira.

O total de precipitação mensal de 10,7 litros por metro quadrado "foi muito inferior ao valor médio". Sublinhe-se que nos últimos 35 anos apenas em nove anos os valores de precipitação mensal em fevereiro foram superiores ao valor médio.

Verificou-se também "uma diminuição significativa da percentagem de água no solo", estando praticamente todo o território com valores inferiores a 60%, e alguns locais do litoral Centro e do Baixo Alentejo têm valores de percentagem de água no solo inferiores a 20%.