A telenovela de Shakira e Piqué em 10 episódios

Depois de quase 12 anos de amor e com dois filhos em comum, de 8 e 10 anos, Shakira e Gerard Piqué não têm medo de mostrar o lado mais negro de uma separação. Desde o seu anúncio - no verão de 2022 - que ambos têm lançado farpas um ao outro.





Quem acreditava que o amor entre a cantora colombiana, Shakira, e o ex-futebolista espanhol, Gerard Piqué, era eterno, enganou-se. A artista de 46 anos colocou um ponto final à relação de quase 12 anos após descobrir que alguém andava a comer... a sua geleia de morango. O casal conheceu-se durante a gravação do videoclipe de ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, tema do Mundial de 2010, vencida pelo espanhol. Os dois iniciaram um relacionamento pouco tempo depois e foram pais de dois meninos, Milan e Sasha. Desde o anuncio da separação, em julho último, o mundo tem assistido a uma guerra entre o casal, quer através de músicas, ou de provocações em eventos públicos. Esta semana, Shakira, que não se tem poupado nas acusações ao ex-companheiro, deu a sua primeira entrevista após a polémica separação. Ao canal Las estrellas, a cantora afirmou acreditar que «há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam as outras». Além disso, destacou a importância da representação da mulher nas suas letras, defendendo que estas podem servir de «porta-voz para quem não pode falar».

«Acho que também comprei aquela história de que a mulher precisa de um homem para ser completa, de uma família. Também tive aquele sonho de que os filhos tivessem o pai e a mãe debaixo do mesmo teto», explicou. Apesar disso, descobriu que «nem todos os sonhos da vida se realizam», mas que «a vida dá um jeito para nos compensar de alguma forma».

Nova música, mesmo tema

‘TQG (Te quedó grande)’ é o nome da nova música de Shakira, com colaboração da cantora Karol G, e mais uma vez a artista colombiana coloca a sua separação com Piqué no centro.

Depois de ter lançado um tema com o produtor musical argentino Bizzarap, em janeiro, onde lança várias farpas ao ex-futebolista do FC Barcelona, a cantora colombiana voltou a utilizar a sua arte para atingir o antigo defesa. «Ver-te com a nova doeu-me/ Mas agora preocupo-me comigo/ O que vivemos já foi esquecido/ E foi isso que te ofendeu», ouve-se na canção. E continua: «Até a minha vida melhorou/ Por cá já não és bem-vindo», dando a entender que não pretende retomar a relação. Shakira faz ainda referência à sua música Monotonía (lançada há quatro meses), que compôs também em alusão à sua rutura com Piqué. «Tu à procura de comida lá fora/ Eu a pensar que era a monotonia/ E queres voltar, já supunha/ A dares ‘likes’ nas minhas fotos».

O mais recente single foi lançado no passado dia 24 de fevereiro e em apenas quatro dias já tinha atingido os 100 milhões de visualizações no Youtube.

Dia dos (ex-)namorados

No dia 14 de fevereiro, a cantora colombiana partilhou um vídeo no seu perfil de Instagram, a cantar a música ‘Kill Bill’, de SZA. «Talvez eu mate o meu ‘ex’, não é a melhor ideia. A nova namorada dele é a próxima. Como vim aqui parar? Talvez eu mate o meu ‘ex’, mas ainda o amo. Prefiro estar na cadeia do que sozinha», ouve-se. A canção causou alvoroço entre os fãs da artista, que afirmaram tratar-se de mais uma indireta para Piqué. No vídeo, Shakira aparece vestida com um macacão e umas botas de salto alto e segura uma esfregona, simulando que está a limpar o tapete. Depressa as opiniões divergiram: se por um lado há quem lhe dê razão, adorando ver este lado «vingativo», outros acharam a partilha mais uma forma de «chamar à atenção». «Já chega de dares tanto show», escreveu um internauta nos comentários ao vídeo. No mesmo dia, Piqué falou pela primeira vez sobre a cantora, durante uma entrevista em que foi questionado sobre o contacto mais famoso que guarda no seu telemóvel: «Eu diria Shakira, que era minha companheira. Estou a pensar no número de seguidores no Instagram... se for esse o critério, a Shakira».

Piqué assume relação

Apesar de já se saber do relacionamento desde o ano passado, foi apenas no último dia 25 de janeiro que Gerard Piqué partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado da nova namorada, Clara Chía, assumindo o namoro (a imagem não contém nenhuma legenda).

Depois disso, a jovem, que na música ‘BZRP’ de Shakira, é comparada a um Twingo e a um Casio, tornou a sua conta de Instagram pública, dando seguimento às partilhas do novo namorado.

A primeira selfie publicada pelo casal rendeu mais de 4 milhões de ‘likes’, mas também milhares de comentários negativos: «Os infiéis é que dão like nesta foto», «Nós sabemos que estavas a chorar e a pedir para voltar [para a Shakira]. Vive a tua vida em ‘low profile’ durante um tempo, estás a passar vergonha» ou «Mais um ‘Casio’ que vai acabar com traição», são apenas alguns exemplos.

Pouco antes da publicação da fotografia, foi possível ver Clara em público ao lado do jogador pela primeira vez desde o lançamento da canção. A também funcionária na empresa de Piqué, Kosmos, acompanhou o ex-futebolista a um jogo da Kings League.

Piqué também fatura

Poucos dias depois de ‘Music Sessions #53’, ter chegado aos quatro cantos do mundo, Gerard Piqué não só fechou uma parceria com a Casio, como surgiu a conduzir um Twingo, respondendo desta forma à parte da letra em que Shakira refere «trocaste um Ferrari por um Twingo/ trocaste um Rolex por um Casio». A revelação do patrocínio da marca japonesa foi feita durante uma transmissão online da liga de futebol criada pelo ex-desportista, a Kings League. «Revelo que a Casio nos deu estes relógios, como parte de uma parceria com a marca. É um relógio para a vida toda», disse o ex-jogador, uma afirmação que foi também entendida como uma declaração de amor para a nova namorada. E se dúvidas existissem, Piqué chegou também a um evento da Kings League ao volante de um Renault Twingo. A matrícula da viatura - 2511 MDJ - parece ter avivado a memória daqueles que seguem (ou seguiam) a antiga relação de perto. A Marca aponta para alguns rumores que indicam que o ‘2511’ se refere ao dia 25 de novembro de 2022, altura em que Shakira terá deixado a vivenda onde o casal vivia em Barcelona. Já as letras MDJ são uma abreviatura de “Me DeJó”, ou seja “deixou-me”.

Má vizinhança?

Durante os 12 anos em que Gerard Piqué e Shakira estiveram juntos, nada apontava para um mau relacionamento entre a colombiana e os seus sogros, apesar de existir um vídeo onde a mãe do ex-futebolista manda a cantora calar num evento. Porém, com a separação, o jogo virou e, ao que parece, a artista também tem razões para se queixar dos ex-sogros, já que algumas fontes afirmam que os pais de Piqué já sabiam da relação do filho com Clara Chía quando Shakira e este ainda moravam juntos. Em janeiro e depois de também mencionar os sogros nas suas músicas, já que ficaram seus vizinhos depois do término, Shakira colocou uma bruxa virada para a casa dos avós dos seus filhos enquanto deixava a canção a tocar em loop nas colunas de sua casa. Recorde-se que num dos versos da ‘Bzrp Music Sessions ,Vol. 53’ pode escutar-se: «Deixaste-me como vizinha a sogra/ Com a imprensa à porta/ E a dívida ao fisco», continuando desta forma: «Acreditavas que me magoavas/ Mas voltei mais forte/ As mulheres já não choram/ As mulheres faturam».

Separação milionária

Era um dos casais mais adorados do mundo das celebridades apesar de não serem casados. Piqué e Shakira conheceram-se no Mundial de 2010, altura em que começaram a namorar. Tiveram dois filhos: Sasha e Milan, hoje com 8 e 10 anos. Contudo, em junho do ano passado, o jornal El Periodico noticiou que o ex-futebolista e a cantora se tinham separado. De acordo com o jornal espanhol, a decisão foi tomada pela artista, devido a alegadas traições por parte do agora ex-companheiro. O espanhol ainda tentou uma reconciliação com a colombiana, mas em vão. Desde então, o mundo tem acompanhado toda a telenovela, já que Shakira tem feito questão de a eternizar nas letras das novas canções. Segundo o jornal espanhol Sport, antes do lançamento de ‘TQG’, a estrela colombiana já tinha faturado mais de 21 milhões de euros pelas canções ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ e ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’.

O famoso boião de compota

Semanas após a separação com Shakira, Piqué assumiu o relacionamento com a modelo Clara Chia, de 23 anos. A estudante já se relacionava com o ex-jogador enquanto o mesmo ainda estava com Shakira.

Na reta final do ano passado começou a circular um vídeo de agosto de 2021 em que é possível ver Clara Chia na casa onde a cantora vivia com Piqué. A modelo frequentou a residência do casal enquanto a colombiana viajava com os filhos Milan e Sasha.

Antes disso, as desconfianças já eram grandes. Segundo a imprensa espanhola, o frasco de compota de morango - que só Shakira comia - ia esvaziando mesmo quando a cantora estava fora de casa...

Consequências para o novo casal

Mesmo respondendo com fair-play, Gerard Piqué não está a ter vida fácil depois da separação já que muitos condenam a sua atitude perante a cantora.

O antigo futebolista de 36 anos, e Clara Chía, preparavam-se para uma refeição num restaurante japonês em Barcelona, segundo o Empordà, quando terão sido forçados a sair pelo dono do espaço.

De acordo com o utilizador do TikTok que filmou o casal a abandonar as imediações, o proprietário seria fã de Shakira e não desejava ter Piqué no seu restaurante.

Na descrição do vídeo, o internauta destaca o ar enfadado de Clara Chía depois desta ‘humilhação’, enquanto entrava no veículo do seu novo companheiro.

Indiferença em público

Apesar de durante muito tempo, muitos invejarem a relação entre Shakira e Piqué, depois do anúncio do seu témino, muitos têm sido os vídeos partilhados (já antigos), em que vemos Piqué com uma atitude de indiferença e desprezo perante a então companheira. Num deles, que remonta ao ano de 2006, Piqué e Shakira estão num evento. Quando o à data jogador do Barcelona volta para o lado da esposa, a cantora abraça-o e beija-o. Piqué continua de lado e ignora o carinho da colombiana. Num outro vídeo, num outro evento, a cantora mostra entusiasmo com alguma coisa, e o ex-desportista cala-a com uma cara de desaprovação.

Shakira no Topo

Shakira usou as redes sociais para comemorar duas músicas no Top 6 global do Spotify. A cantora partilhou uma publicação no Instagram e agradeceu aos fãs.

«TQG em #2 no gráfico global Spotify. Duas músicas no Top 6. É uma sensação incrível! Obrigado a todos pelo apoio!», escreveu a colombiana na legenda do post.

No sábado, o single ‘TQG’, com Karol G alcançou o 2º lugar na playlist «Melhores músicas diárias globais». Na mesma playlist, o single ‘Shakira: BZRP Music Sessions #53, feat’. da artista com Bizarrap, chegou ao 6º lugar, depois de já ter liderado a tabela - conta com 370 milhões de visualizações só no Youtube.

De notar que além de Shakira, também Miley Cyrus tem sido a rainha dos tops musicais mundiais desde o início de 2023, esta última com o tema ‘Flowers’, lançado no aniversário de Liam Hemsworth. A canção em que manda recados ao ator e seu ex-marido fez com que a cantora norte-americana chegasse pela primeira vez ao topo da plataforma Spotify, a nível global.