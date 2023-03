GNR fiscaliza uso do cinto de segurança em mais de 40 mil condutores

Mais de 41 mil condutores foram fiscalizados pela GNR pela utilização do cinto de segurança e de sistemas de retenção de crianças, na semana passada, anunciou aquela força de segurança, esta terça-feira.

A operação de fiscalização ‘RoadPol’, realizada entre os dias 6 e 12 de março em todo o território continental, abrangeu 41.217 condutores, tendo sido registadas 754 contraordenações.

Do total de contraordenações, 680 diziam respeito à utilização incorreta ou ausência do cinto, enquanto as restantes estavam relacionadas com a falta de segurança nos sistemas de retenção de crianças.

Sublinhe-se que em 2022, a GNR tinha detetado 20.292 infrações por falta ou uso incorreto de cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças.