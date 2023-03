Desmantelado grupo criminoso de várias nacionalidades com mais de mil quilos de cocaína em Albufeira

A Polícia Judiciária, desencadeou, na quarta-feira, no concelho de Albufeira, uma operação para desmantelar um grupo criminoso suspeito da introdução de grandes quantidades de cocaína no mercado europeu.

Desta forma, foram localizados e detidos, em flagrante delito, seis homens, com idades entre os 24 e os 62 anos, na posse de cerca de 1.200 quilos de cocaína.

O grupo era composto por indivíduos de diferentes nacionalidades, nomeadamente do Brasil, da Croácia, da Itália e de Portugal.

Foi apreendida a viatura pesada utilizada no transporte do produto estupefaciente, equipamentos de comunicação, elevados montantes em dinheiro, documentos e outros objetos, com relevante interesse para a prova dos factos em investigação.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das medidas de coação.

A direção do inquérito está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em Lisboa.