'Gunners' apontam ao título

Por João Sena

Os dois primeiros classificados da Premier League venceram fora de casa e mantêm o ‘braço de ferro’ que está a deixar Inglaterra em suspenso. A 11 jornadas do fim, o Arsenal segura a curta vantagem sobre o Manchester City. Marco Silva não conseguiu travar o líder do campeonato (0-3) e o Fulham saiu dos lugares de acesso às competições europeias do próximo ano. O Manchester United voltou a marcar passo com um empate e agora o seu principal objetivo é garantir um lugar na Liga dos Campeões.

A liga espanhola está em polvorosa com o Barcelona a ser acusado pelo Ministério Público de corrupção desportiva na semana em que recebe o Real Madrid. Por tudo isso, o jogo de domingo, em Camp Nou, vai ser ainda mais escaldante. Uma vitória dos catalães abre a porta do título, já o triunfo dos ‘merengues’ em casa do rival relança o campeonato.

Em Itália, o Nápoles voltou às vitórias e aumentou a vantagem sobre o Inter, que sofreu nova derrota. José Mourinho está suspenso por dois jogos e foi da bancada que viu a Roma perder em casa e descer para a quinta posição.

Na liga francesa, o PSG conseguiu uma vitória apertada, mas mesmo assim dilatou a vantagem sobre o Marselha, que empatou.