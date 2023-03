"Qualquer jogador que vista a camisola do nosso país merece ser respeitado e apoiado", diz presidente do sindicato de jogadores

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou, esta sexta-feira, as vaias a João Mário por parte do público que assistiu ao confronto entre a seleção portuguesa e a do Liechtenstein, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quinta-feira.

Joaquim Evangelista, citado em comunicado, afirma que "o João Mário e qualquer jogador que vista a camisola do nosso país merece ser respeitado e apoiado".

"Quem não o faz revela uma enorme falta de desportivismo e, acima de tudo, desrespeita o país. Conhecendo o caráter do jogador e o ser humano fantástico que é, choca ainda mais esta atitude primitiva de alguns adeptos", diz ainda.

O médio benfiquista foi a escolha do novo selecionador nacional, Roberto Martínez, para a parte final do encontro, tendo entrado aos 89 minutos para substituir Bruno Fernandes e sido assobiado quando entrou em campo e sempre que teve intervenção no jogo.

O presidente da SJPF considera que a estreia de Portugal na fase de qualificação para o Campeonato da Europa "ficou manchada" pelo episódio e diz esperar que a situação não se repita.

"Neste caso e outros que infelizmente se registaram no passado, só podemos condenar a uma só voz e apelar a que não se repitam. Força João, força Portugal", concluiu.