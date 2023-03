Tornado nos Estados Unidos já provocou 26 mortos

Subiu para 26 o número de vítimas mortais causadas pelo tornado que afetou os estados do Alabama e do Mississipi, nos Estados Unidos da América.

De acordo com os serviços de emergência, 25 das 26 mortes ocorreram no Mississipi, tendo estas sido registadas nos condados de Sharkey, Humphreys, Carroll e Monroe. No estado do Alabama morreu um homem, que foi retirado dos escombros com vida mas não resistiu aos ferimentos.

A passagem da tempestou um rasto de destruição, incluíndo dezenas de feridos e pelo menos quatro desaparecidos.

Tate Reeves, governador do Mississipi, já declarou Estado de Emergência em todos os condados que foram afetados pelo tornado.

JACKSON, Miss. – Governor Tate Reeves today issued a State of Emergency in all counties affected by the severe storms which occurred across Mississippi on March 24, 2023.



Governor Reeves’ State of Emergency can be found here. [https://t.co/sdkHlXjcUP] pic.twitter.com/B7QWZud1Eq