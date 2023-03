Kanye West gosta de judeus "outra vez" após ver filme com Jonah Hill

Depois de ter sido ‘cancelado’ por fazer várias declarações antissemitas através das suas redes sociais, Kanye West voltou ao Instagram, afirmando que agora gosta de judeus “outra vez”.

As declarações aconteceram através de uma publicação naquela rede social, na qual o músico elogia a prestação do ator Jonah Hill no filme “Agentes Secundários” ("21 Jump Street"), exibido em 2012.

“Ninguém deveria direcionar o ódio que sente por um ou dois indivíduos para milhões de pessoas inocentes. Nenhum cristão pode ser antissemita sabendo que Jesus era judeu”, escreveu o artista.