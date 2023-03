Presidente do Grupo Impala sai em liberdade sob caução de 500 mil euros

Jacques Rodrigues, presidente do Grupo Impala, saiu esta segunda-feira em liberdade do Tribunal de Sintra, sob uma caução de 500 mil euros, entre outras medidas de coação.

Recorde-se que o proprietário do grupo que detém as revistas "Maria", "Nova Gente" e "TV 7 Dias" foi detido na passada quinta-feira, 23 de março, juntamente com outros três arguidos, por suspeitas de desvio 68 milhões de euros da empresa Descobrirpress, correspondentes a receitas destas revistas, em prejuízo de credores aos quais deve cerca de 100 milhões de euros.

O juíz de instrução criminal aplicou também a Jacques Rodrigues a suspensão de funções no Grupo Impala, a proibição de contactar com os outros arguidos e a entrega de passaporte.