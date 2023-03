Desmantelada rede de tráfico de droga e detidas quatro pessoas em Setúbal

Quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 28 e os 50 anos, foram detidas na sequência de uma investigação com mais de um ano feita pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Setúbal, que permitiu o desmantelamento de uma rede de tráfico de cocaína no distrito de Setúbal.

Além disso, foram apreendidas 18 mil doses deste produto e 15 mil euros em dinheiro.

O grupo dedicava-se à preparação e venda de estupefacientes a consumidores nos concelhos de Almada, Seixal e Setúbal.

No âmbito da operação, foram realizadas seis buscas domiciliárias e oito não domiciliárias nestes concelhos e em Cascais.

Foram apreendidas 18 mil doses de cocaína, mais de três quilos, 15 mil euros em dinheiro, armas, munições e três viaturas, para além de produto de corte e diversos objetos associados à atividade de tráfico.

Os detidos já foram presentes ao Tribunal de Setúbal, tendo um dos homens e duas mulheres ficado em prisão preventiva e um quarto suspeito sujeito a apresentações periódicas à esquadra.

