Detido em Évora por abusar de crianças com seis e 12 anos

A Polícia Judiciária, deteve, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, um homem de 43 anos por suspeitas de crimes de abuso seuxal de crianças.

As vítimas são dois menores, de seis e 12 anos.

Em comunicado, a autoridade avança que os "atos delituosos ocorreram nos últimos dois anos, em contexto e no exercício de responsabilidades parentais".

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de permanecer e de se aproximar da residência das vitimas, proibição completa de as contactar e suspensão do exercício das responsabilidades parentais sobre as vítimas.

