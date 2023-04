Homem de 26 anos detido por suspeitas de abusos sexuais de quatro crianças

Os crimes terão sido cometidos este ano, “vitimando quatro crianças do sexo masculino, com idades compreendidas entre os sete e os nove anos de idade".





A Polícia Judiciária, deteve, fora de flagrante delito, um homem de 26 anos, por fortes suspeitas da prática de crimes de abuso sexual de quatro crianças.

Os crimes terão sido cometidos este ano, “vitimando quatro crianças do sexo masculino, com idades compreendidas entre os sete e os nove anos de idade, no concelho de Loures”, revela a PJ em comunicado.

Acrescentando ainda que existe a possibilidade de haver mais vítimas.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

