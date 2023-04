PJ detém dois suspeitos de assalto a ourivesaria em Matosinhos

A Polícia Judiciária, na sequência de uma investigação em curso, identificou, localizou e deteve dois suspeitos da prática de um crime de roubo, com recurso a arma de fogo, a uma ourivesaria em Matosinhos.

No dia 1 de abril de 2022, pelas 16h, “os arguidos entraram no estabelecimento e, mediante ameaça com arma de fogo, obrigaram a proprietária a abrir o cofre de onde subtraíram várias peças em ouro e prata. Logo em seguida, dirigiram-se à montra tendo-se apoderado de vários artefactos que se encontravam em exposição, no valor de vários milhares de euros”, explicou a PJ em comunicado.

Os detidos, um homem e uma mulher, com 30 e 38 anos, com antecedentes criminais por furto, ofensa à integridade física e tráfico de estupefacientes, vão ser presentes à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.

