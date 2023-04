Homem fica ferido com gravidade na sequência de explosão num restaurante

Uma explosão junto a um fogareiro num restaurante em Mértola provocou ferimentos graves num cliente, um homem de 50 anos.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários, em declarações ao Notícias ao Minuto, a vítima "sofreu queimaduras de primeiro e terceiro grau na cara, peito e braços".

O homem seria um "cliente amigo" e, por isso, estava tão próximo do fogareiro.

A vítima foi posteriormente transportada de helicóptero para a Unidade de Queimados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O alerta foi dado às 13h50 e, no local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Mértola, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja e um helicóptero do INEM de Évora.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mértola tomou conta da ocorrência.

Os comentários estão desactivados.