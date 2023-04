O fim do Ocidente e do Homem

por João Maurício Brás

Em França pela primeira vez o número de praticantes muçulmanos será superior aos católicos.

O fim do humano está próximo, próximo significa perto de um século. Não resistiremos aos interfaces com máquinas. A cegueira do melhorismo e o nosso frenesim irão conduzir-nos a uma substituição progressiva do humano às mãos do humano por sistemas mais fiáveis, duradouros e inteligentes... Atualmente já temos máquinas inteligentes no início da senciência. O humano será obsoleto e seremos a primeira espécie a colocar um fim a si mesma....mas entretanto no ocidente assistiremos a algo muito curioso... O desenvolvimento do liberalismo na busca do consumidor ideal, o imbecil frívolo atomizado, destruiu todos os grandes valores ocidentais... Hoje ensinam-nos a odiar a nossa religião, a nossa cultura, os nossos grandes valores e referências…as monomanias progressistas são uma espécie de ácido corrosivo de tudo o que enraíza... O mundo liberal como supermercado destruiu tudo o que enraizava porque não era bom para a produção e consumo sob a perspetiva do ilimitado... mas pelo meio assistimos um acontecimento mais ou menos inesperado... a invasão massiva do Ocidente como promessa de prosperidade material por parte de outras latitudes do planeta... O islamismo é uma religião poderosa, que dá valores num mundo onde esse chão já não existe.... a questão demográfica será decisiva.... o progressista mundo trans, não binário, lgbt, anti-masculino e anti-branco será reformado em décadas pelos novos ocidentais islâmicos... Não será, claro, um islão fundamentalista, mas moderado que arrasará e ainda bem com a oncogénese progressista.... Houellebecq no seu livro Submissão dá-nos a alegoria perfeita deste tempo....

O liberal progressismo é um trabalho de obsolescência do modo de ser ocidental em nome do mundo como um imenso supermercado hiperliberal regulado apenas pelos ‘valores’ emanados do mercado dito livre que se autorregula…O guru liberal Hayek avisava-nos que a Economia deve estar separada da Ética, dos valores e da Cultura…O liberalismo progressista não significou mais civilização, mas o fim dela. Esta ideologia não conseguiu controlar todas as forças que desencadeou….

Quem diria no início do século XXI que teríamos um hindu como primeiro-ministro inglês e um muçulmano como primeiro-ministro escocês… Em mais três gerações a maioria islâmica votará em candidatos islâmicos, muitos islâmicos e hindus adquirirão alguns traços do que resta do ocidentalismo e um maior numero de ocidentais converter-se-á principalmente ao islamismo… Será o islamismo moderado a impedir a transformação do mundo num manicómio liberal.

O liberalismo no seu desenvolvimento destruiu qualquer conceção de vida boa, de bem comum e de primado ético, axiológico e moral. O ser humano não consegue viver sem um chão, enlouquece e com o catolicismo transformado numa ONG progressista será o islamismo a fornecer esse chão… Os verdadeiros católicos que sobrarem viverão certamente em pequenas comunidades escondidas… Penso que esse islamismo moderado acabará por não sobreviver ao fascínio do Moloch técnico e a mutação do humano em humano máquina e posteriormente apenas máquina será inevitável. Nas periferias dos grandes sistemas tecnológicos viverão os últimos homens, refugiados e vigiados pelas máquinas e olhados como feras patéticas e recordações de um tempo primitivo.

