"Se tivesse essa vontade e esse amor todo pelo Flamengo, JJ teria vindo", diz presidente do clube

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, confirmou que antes de contratar Jorge Sampaoli para o comando técnico do Flamengo, tentou trazer Jorge Jesus de volta, mas sem sucesso. O convite foi realizado numa reunião do conselho deliberativo do clube.

"Quero que as pessoas saibam que não foi possível. Ele está a disputar o campeonato dele. Conversei com ele por telefone. Ele não tem a menor chance de vir antes do campeonato acabar e ainda vai disputar a semifinal da Taça da Turquia, que ainda não tem data marcada e a final deve ser marcada para depois de maio. Não tem a menor hipótese de ele vir. Eu até conversei com ele para sondar a possibilidade de ele poder vir", ouve-se no áudio divulgado pelo Globo Esportes.

Landim fez questão de sublinhar: "quando ele quis sair do Flamengo, saiu. Poderia também querer sair de lá [da Turquia] e vir para cá, se tivesse essa vontade e esse amor todo pelo Flamengo", lembrando que Jorge Jesus forçou a saída do Flamengo para assinar pelo Benfica, mas não mostrou agora a mesma vontade para regressar ao Brasil.

"Agradeço-lhe muito pelo fato dele ter trabalho aqui, mas acho que ele deve agradecer ao Flamengo até mais do que nós agradecemos a ele, por tudo o que também proporcionamos na carreira dele. Acho que continuamos dando certo mesmo quando ele saiu, e acho que ele não teve o mesmo sucesso quando saiu daqui", acrescentou o dirigente.

