Forças Armadas do Sudão dizem que ex-Presidente está num hospital militar

As forças armadas do Sudão disseram, esta quarta-feira, que o ex-Presidente Omar al-Bashir estava detido num hospital militar.

Esta foi a primeira declaração oficial sobre a localização do antigo líder do Sudão desde que a violência na capital levantou questões sobre o seu paradeiro.

De acordo com os militares, Al-Bashir, assim como o antigo ministro da Defesa Abdel-Rahim Muhammad Hussein e outros antigos funcionários foram transferidos para o hospital Aliyaa, gerido pelos militares, antes do início dos confrontos em todo o país que, segundo os últimos balanços da Organização Mundial da Saúde, já fizeram 420 mortos e 3.700 feridos.

Al-Bashir foi deposto em 2019, no meio de uma revolta popular. Tanto Al-Bashir como Hussien são procurados pelo Tribunal Penal Internacional por acusações de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra relacionados com o conflito de Darfur.

Os confrontos começaram devido a discórdias sobre a reforma do exército e a integração das Forças de Apoio Rápido no exército, parte do processo político para a democracia no Sudão depois do golpe de Estado de 2021.

