Sismo de 3,6 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) anunciaram que o sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha Terceira, nos concelhos de Angra de Heroísmo e Praia da Vitória.

O abalo foi registado pelas 7h17 (8h17, em Lisboa), com o epicentro a cerca de dois quilómetros de Este de Serreta.

De acordo com o CIVISA, o terramoto foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, São Bartolomeu, São Mateus, Terra Chã e São Sebastião (concelho de Angra do Heroísmo) e na freguesia de Biscoitos (concelho de Praia da Vitória).

